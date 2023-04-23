女生使用情趣用品很邪惡不健康？一名人妻日前哭訴，婚後偷偷使用情趣用品被老公發現，竟被老公罵行為無恥不健康，私生活很亂，以後一定會去找真人出軌，跟她提離婚，讓人妻崩潰，不知要不要守住這婚姻。

這名人妻日前在「匿名公社」發文，結婚後老公發現她會私下使用情趣用品，因此要跟她離婚，老公說他問過朋友，都無法接另一半有如此無恥、邪惡、不健康的行為，對人妻失去信任，更說她會用情趣用品，以後一定會去找真人出軌。

原PO表示，之後老公還氣到跑去她上班的地方大鬧，在所有同事面前說她私生活很亂，讓原PO大嘆私自使用情趣用品，是很罪惡的事嗎，「守住婚姻，值嗎？」

文一PO出後，網友看了紛紛留言「這種男人不要也罷，什麼年代了，思想還那麼保守」、「妳先生國小沒畢業？健康教育也太失敗了吧」、「其實是傷害了他的雄性尊嚴」、「合理懷疑他不舉，才會傷自尊反應大」、「妳傷了奈米屌的自尊了」，還有人表示，「應該是找理由想離婚，說不定是他自己有外遇」、「老公無法滿足你，用情趣用品剛好而已，這種男人趕快放生吧！」