「丫龜」爬到馬路上，差點被多輛車輾過。（高市鳳山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

戴女見到ㄚ龜開心緊抱，也感謝阿北的照顧，事件圓滿落幕。（高市鳳山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄一名戴姓女子日前到派出所著急報案，表示自己養3年的蘇卡達象龜「丫龜」走失了，請求警方協助。員警調閱監視器發現一名阿北在路中間將差點被車輾過的ㄚ龜撈起，還不斷繞圈找主人，趕忙通知阿北，讓戴女和ㄚ龜再度重逢。戴女見到ㄚ龜開心緊抱，也感謝阿北的照顧，事件圓滿落幕。

戴女表示，8日晚間她帶丫龜去公園散步，丫龜卻趁她不注意爬走，跑到公園附近的大馬路溜搭，最後不見蹤影。連日來戴女天天回到公園附近找尋，著急的她相當難過，還自製海報到處張貼，懸賞5000元，希望有奇蹟發生。

8日戴女乾脆直接到派出所求助，警方調閱監視器畫面發現，丫龜自己跑到大馬路上，差點被好幾台車輾過，最後被一名路過的阿伯撿走。影片中可見阿伯第一時間還在附近騎車兜圈，想找到飼主，但最後遍尋不著，才將其帶回家安置。

一個禮拜後，阿北接獲警方通知，立刻帶ㄚ龜前往派出所。戴女一家人見阿北將丫龜照顧的乾乾淨淨，相當感謝他的照顧。戴女的丈夫也帶兒子，上警局對幫忙協尋的員警表達感謝。

鳳山分局提醒，「寵物」都是飼主的寶貝，建議替牠掛上供識別的項圈或是植入晶片辦理登記，若帶「寵物」外出時，應時時注意「寵物」的行蹤及安全，也能有效防止走失事件的發生。另警方亦提醒，若有撿拾到遺失物應將該物返還本人或交由權責機關招領，避免涉嫌刑法侵占罪。