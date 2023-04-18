警方對梅女實施酒測，酒測值0.62mg/L。（簡銘柱翻攝）

醉女手機遺失騎車尋找 被按喇叭還爆粗口慘了

台北市萬華區1名梅姓女子9日凌晨因手機遺失，酒後騎車急著找手機，被萬華警方攔查還爆粗口，酒測值超標，被依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，龍山派出所員警於4月9日0-3時擔服巡邏勤務，於1時40分許在轄內梧州街上，見一女子騎乘機車速度極快，且行車不穩，乃從後跟上欲攔查該車，於桂林路、華西街口按鳴喇叭警示梅姓女子（72年次）靠邊停車受檢，梅女突爆粗口，口罵髒話，惟發現為員警示警停車後，頻頻向員警道歉，表示不是在罵員警，是因找不到手機，心情不好。

經查梅女係因手機遺失，酒後騎乘重機車外出尋找手機，騎乘機車行經梧州街後，因行車不穩爲警方攔查，並發現渠身上散發濃濃酒味，警方對梅女實施酒測，酒測值0.62mg/L。梅女表示渠於8日夜間獨自在家飲用1瓶韓國燒酒，而後要尋找手機，竟逕自騎車外出。本案依違反刑法第185條之3公共危險罪嫌將梅民移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

萬華分局呼籲，酒後切勿心存僥倖逞強駕(騎)車，發生意外將終生後悔，另提醒民眾注意，赴宴飲酒不駕車，酒後搭乘大眾交通工具、計程車或叫代駕協助，同行之親朋好友應互相提醒，阻止酒後駕車上路。