回顧上周盤價，廢鋼、鋼筋雙雙止跌，國內廢鋼每公噸上漲200元，鋼筋基價則平盤。型鋼產品也平盤，且連八周持平。

本周鋼筋走跌，廢鋼收購價在每公噸1.21萬元，鋼筋價格每公噸為2.08萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.76萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼，在土耳其需求疲弱、里拉持續貶值影響，壓價採購外購廢鋼，目標價持續下修，惟美廢近三周跌幅已深，本周報價持平偏弱，報價持平為每公噸390美元；日本2H廢鋼本周持續下跌，從每公噸405美元下跌至395美元，主要是越南/韓國市場需求轉弱，壓抑日廢價格下跌；澳洲鐵礦砂微幅震盪小跌，受到上周大陸鋼價震盪小幅上漲，鐵礦砂由每公噸119.6美元降至118.55美元，跌幅收斂。

豐興公布財報，3月營業收入淨額37.61億元，年減7.43%、月增30.84%；營業利益3.37億元，年減19.21%、月增50.66%；稅前利益3.78億元，年減23.61%、月增69.27%。

豐興第一季營業收入淨額87.44億元，年減12.09%、季減2.39%；營業利益7.03億元，年減33.74%、季減10.69%；稅前利益7.44億元，年減35.03%、季減14.02%。雖然鋼市即將進入旺季，但國際仍有許多不確定因素，豐興也將於下周二(4月25日)受邀參加國票綜合證券線上法人說明會，將說明第一季表現以及對後續展望看法。