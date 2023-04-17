儘管因土國需求疲弱，以及里拉持續貶值，影響美國廢鋼市場價格，不過因其近三周跌幅已深，故本周報價持平偏弱，然而越南、韓國市場需求轉弱，承壓日本廢鋼連續第2周下跌，國內廢鋼部分，因上周提漲200元，加上國際行情持平小跌，故本周持平。
國際原料行情部分，日本2H廢鋼本周續跌10美元，報每公噸395美元，美國貨櫃廢鋼報價持平，報每公噸390美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸118.55美元，跌近0.9%。(商品行情網)
豐興今(4/17)日開出本周盤價，鋼筋下跌200元，為因應買方觀望目標價格，上周各鋼廠為刺激買氣，以優惠價銷售，調整後報每噸20800元，廢鋼及型鋼則保持平穩，分別報每噸12100元及27600元。
儘管因土國需求疲弱，以及里拉持續貶值，影響美國廢鋼市場價格，不過因其近三周跌幅已深，故本周報價持平偏弱，然而越南、韓國市場需求轉弱，承壓日本廢鋼連續第2周下跌，國內廢鋼部分，因上周提漲200元，加上國際行情持平小跌，故本周持平。
國際原料行情部分，日本2H廢鋼本周續跌10美元，報每公噸395美元，美國貨櫃廢鋼報價持平，報每公噸390美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸118.55美元，跌近0.9%。(商品行情網)
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