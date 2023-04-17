印度軟體委外服務業者Infosys在13日盤後公布，上季（1至3月）淨利季減7％至613億印度盧比（約7.5億美元），營收季減2.3％。適逢14日印度休市，17日開盤Infosys股價暴跌12％，收盤跌幅縮小至9.4％。Infosys預期今年度（4月起）營收成長4％至7％，營業獲利率約在20％至22％。