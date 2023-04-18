日本放送協會（NHK）報導，航空自衛隊面對有侵犯領空之虞的航機都會派遣戰機緊急升空，根據防衛省統計，2022年度總共緊急升空778次，較2021年度減少226次，減幅約23%。

從國家別來看，針對中國航機緊急升空575次、占比約74%；針對俄羅斯緊急升空150次、占比約19%。針對俄羅斯航機緊急升空次數較2021年度減少逾4成，創近10年新低紀錄。

這種情況是否跟俄國入侵烏克蘭有關，防衛省表示，「很難有確定答案」，也提到2022年度兩度確認中俄轟炸機編隊飛行等，認為中俄依舊持續頻繁進行活動。

另外，有關因應被分類在「其他」的來歷不明飛行物體等，航空自衛隊戰機共緊急升空53次，創開始統計以來新高紀錄。

受到中國氣球被發現在美國本土上空飛行影響，研判藉由緊急升空確認來歷不明飛行物體的次數也增加。

防衛省對此僅表示，包括外國政府的無人偵察氣球在內，將努力做好情蒐與警監工作。