IBM和思愛普（SAP）將率先在本周公布上季業績，微軟、Alphabet、亞馬遜和雲端業者ServiceNow等科技巨頭預計下周發布財報，投資人可進一步審視科技業的IT支出狀況。

花旗和高盛17日連袂公布IT支出調查報告，皆顯示企業逐漸縮減IT支出。調查結果與亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）近日的言論相呼應。賈西在致股東函示警，表示亞馬遜的雲端業務AWS面臨短期逆風，因為當前的大環境挑戰讓企業對技出越來越謹慎。

花旗訪查100名資訊長發現，今年的IT預算依然吃緊，主要來自美國IT支出下滑。花旗分析師拉克（Tyler Radke）指出，受訪者預期未來12個月的IT支出增加1.6％，低於去年12月調查的增加1.7％，創下2020年疫情時期以來最低紀錄。

根據花旗調查顯示，資安是企業最優先的IT投資項目，其次是數據分析和數位轉型支出。

高盛的調查呈現出相似結果，預期IT支出萎縮，特別是資本支出下滑。高盛以0至100衡量企業IT支出意向，50代表零成長。最新調查顯示，IT支出指數由去年6月的76陡降至60.5，同期IT資本支出指數由69挫低至50.5。

高盛分析師藍根（Kash Rangan）在報告中寫道，「最新調查結果與多家企業近期的警示口吻一致。」

一如花旗，高盛的調查亦顯示，企業優先將IT支出投入資安項目，其次是軟體即服務（SaaS）、商業智慧（BI）與分析、公共雲和雲端財務應用。

高盛發現，31％的工作負載量（Workload）在公共雲運行，比重高於去年6月的24％。高盛預期最終轉移到公共雲的工作負載量將超過5成。