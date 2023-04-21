美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）今年以來股價已飆漲91%，延續氣勢如虹的反彈走勢，連原本看空的匯豐（HSBC）分析師也低頭認輸，投資評級從減碼上調到買進，理由是人工智慧（AI）晶片的定價能力太驚人。如今華爾街分析師，沒人敢喊賣輝達股票。

路透、MarketWatch報導，匯豐銀行技術研究主管 Frank Lee在給客戶的報告中表示，「我們認輸了，先前過於關注輝達資料中心成長放緩疑慮，但真正令人驚訝的是輝達在AI晶片定價能力，強到令人難以置信。」

Lee將輝達目標價從175美元上調至355美元，最新目標價是以50倍本益比來估算。

他認為，輝達超狂的定價能力，尚未完全反映在價格中，其AI晶片報價比繪圖處理器（GPU）均價高出10~20倍，看AI晶片款式而定。考量「平均售價」大幅拉高，輝達AI GPU銷量不需增加太多，就能達到營收成長目標。

Lee將輝達2024會計年度營收和每股盈餘預估上修18%和20%，2025年營收、每股盈餘預估上調25%、33%。

由於微軟推出ChatGPT，美國和中國雲端服務商也進軍AI領域，Lee預估，輝達2024年AI GPU貢獻營收達到52億美元，2025年將增加營收至111億美元。

今年以來輝達股價大漲91%，為標普500指數表現最佳股票，而從去年10月底點已反彈約150%，不過仍較2021年11月的329美元天價下跌約17%。周三（19日）續漲0.95%至279.31美元。

Yahoo Finance資料顯示，輝達18日收盤市值衝上6870億美元，成為華爾街市值第五大的企業，僅次於蘋果、微軟、Google母公司Alphabet和亞馬遜，且較特斯拉高出約1000億美元。