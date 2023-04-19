現在不少年輕人都選擇創業，但不是人人都可以如願成功，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、摩羯座、金牛座在創業的道路上容易成功，其中天蠍座可拿到良好資源，並有奮鬥到底的決心；摩羯座懂得勤奮努力，並且穩扎穩打累積經驗；金牛座則是可靠著努力來獲取好表現。

▍天蠍座

天蠍座天生就有創業的資本，論頭腦天蠍座在12星座中是名列前茅的；論洞察力與判斷力，他們敏銳的警覺性能提供有效的信息；論毅力，他們只要確定了目標就會堅持到底，不輕易放棄。如果天蠍座決定要創業，他們可以拿到良好的資源，並有奮鬥到底的決心。

▍摩羯座

摩羯座在創業的道路上非常勤奮努力，他們懂得穩扎穩打慢慢累積經驗、學習各種相關技能，等到時機成熟後，就能以「打不倒」的姿態出現，並且誰也擋不住。

▍金牛座

金牛座是隱藏的創業人才，之所以這麼說，是因為他們容易對生活感到滿足，如果已經有一份不錯的工作收入，不喜歡變動的金牛座基本不會想創業。但是如果他們想創業，可靠著勤奮努力來累積自己的優勢和經驗，最終將可得到不錯的表現。