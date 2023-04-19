國泰世華銀行透過「ESG，邁向淨零永續時代」系列論壇分享「循環再生契機與低碳材料」、「智慧工廠碳中和」及「數位科技趨勢眺望及淨零永續新生態」、「淨零碳排及環境資訊揭露」四大主題，協助有心轉型卻苦無著力點之企業深入了解氣候議題，進而推動訂定2050淨零碳排目標，落實金融影響力，促進企業展現具體的氣候因應作為、厚實其氣候韌性，成為客戶在永續金融價值鏈中的重要合作夥伴。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，轉型是條必走卻也難走的道路，資金或技術缺一不可，因此，國泰世華努力成為企業客戶全方位氣候金融解決方案的提供者，提供綠色授信服務，同時擔任客戶轉型金融顧問，協助客戶能夠「技術」、「資金」同步到位，成功「無痛轉型」。

CDP為全球最大的環境資訊揭露與追蹤資料中心，截至2022年底，已有逾680間法人投資機構（總管理資產逾130兆美元），以及超過280家企業（總採購金額逾6.8兆美元），要求其所投資的公司，需透過CDP平台揭露其環境永續策略與風險管理等應對措施；而工業技術研究院2021年成立淨零永續策略辦公室，盼能引領產業轉型，助企業打入國際綠色供應鏈。