德國聯邦統計局說，三月的工業產品生產者出廠價格為年增7.5%，表現遠低於市場預測的9.8%增幅。

能源價格仍為推升指數的重要因素，並上漲了6.8%。扣除掉能源的生產者價格在三月為年增7.9%。

與二月相比，該指數為月減2.6%，並為連續第6個月呈現月減。

聯邦統計局說，這些是初值資料，還必須經過修改，而且在三月生效的「抑制電力和天然氣價格」措施，有扭曲了計算。