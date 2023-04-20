德國聯邦統計局說，三月的工業產品生產者出廠價格為年增7.5%，表現遠低於市場預測的9.8%增幅。
能源價格仍為推升指數的重要因素，並上漲了6.8%。扣除掉能源的生產者價格在三月為年增7.9%。
與二月相比，該指數為月減2.6%，並為連續第6個月呈現月減。
聯邦統計局說，這些是初值資料，還必須經過修改，而且在三月生效的「抑制電力和天然氣價格」措施，有扭曲了計算。
據周四公布的官方數據，德國三月的生產者價格增幅低於預期，並顯現出自2021年6月以來的最低年增幅度。
德國聯邦統計局說，三月的工業產品生產者出廠價格為年增7.5%，表現遠低於市場預測的9.8%增幅。
能源價格仍為推升指數的重要因素，並上漲了6.8%。扣除掉能源的生產者價格在三月為年增7.9%。
與二月相比，該指數為月減2.6%，並為連續第6個月呈現月減。
聯邦統計局說，這些是初值資料，還必須經過修改，而且在三月生效的「抑制電力和天然氣價格」措施，有扭曲了計算。
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