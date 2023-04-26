專為波音及空中巴士製造飛機引擎的奇異電子航空部門營收在第一季年增25％，主因是價格上漲及生產力提升彌補高通膨及上游供應鏈造成的影響。占據航空部門營收70％的航空服務營收在第一季年增35％。
整體而言，奇異電子第一季EPS經調整後達到0.27美元，優於分析師預期的0.14美元。
儘管全球央行升息、高通膨及銀行業危機不斷打擊經濟前景，但奇異電子（GE）依舊看好今年業績，預期旅遊業復甦推動飛機零件及其他需求成長，估計今年全年EPS經調整後約在1.70至2.00美元，優於先前預期的1.60至2.00美元範圍。
專為波音及空中巴士製造飛機引擎的奇異電子航空部門營收在第一季年增25％，主因是價格上漲及生產力提升彌補高通膨及上游供應鏈造成的影響。占據航空部門營收70％的航空服務營收在第一季年增35％。
整體而言，奇異電子第一季EPS經調整後達到0.27美元，優於分析師預期的0.14美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。