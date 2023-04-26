儘管全球央行升息、高通膨及銀行業危機不斷打擊經濟前景，但奇異電子（GE）依舊看好今年業績，預期旅遊業復甦推動飛機零件及其他需求成長，估計今年全年EPS經調整後約在1.70至2.00美元，優於先前預期的1.60至2.00美元範圍。