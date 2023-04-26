專為波音及空中巴士製造飛機引擎的奇異電子航空部門營收在第一季年增25％，主因是價格上漲及生產力提升彌補高通膨及上游供應鏈造成的影響。占據航空部門營收70％的航空服務營收在第一季年增35％。

整體而言，奇異電子第一季EPS經調整後達到0.27美元，優於分析師預期的0.14美元。

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