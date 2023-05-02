全球製造業在第二次世界大戰之後發生過幾次的生產轉移，依序從美日轉往台韓再至大陸，過去幾次的轉移依靠著比較利益法則進行，以成本為最主要的考量，TPCA表示，PCB的工序繁多、資本支出龐大，所以工廠設立後即難以移動，並且需要供應鏈的就近支援，台灣的PCB產業始於1968年美商安培在桃園設廠，後續逐步以桃園為中心發展出完整的生產聚落，1990年代之後隨著大陸的改革開放，以楠梓電為首展開台商投赴大陸投資的契機，昆山也成為桃園之後的第二個台資PCB生產聚落，2000年之後大陸逐漸成為世界工廠，台商也憑藉著大陸的生產優勢，在2011年超越日本成為PCB全球市占第一．但隨著大陸的經濟高速發展，造成沿海的生產成本急速上升，台商在2010年左右也開始往更內陸的湖北、四川擴展，因此台商PCB製造有六成多的產能在大陸，剩餘的三成七在台灣。

不過，自2008年金融危機之後，反全球化情緒引起各國經貿保護主義的興起，這幾年全球經歷新冠疫情、烏俄戰爭及逐步升溫的美中摩擦，國際強權及跨國品牌業者重新思考供應鏈過度集中大陸的脆弱性，因此推動全球價值鏈重組再佈局。

TPCA表示，台商多年來在兩岸運籌下，對東南亞的著墨並不深，但情況自去年起了變化，原因源於前面所述，面對貿易競局與國際政局動盪加劇，終端客戶基於斷鏈的擔憂，因此成為此波全球供應鏈再次轉移的推手，台灣PCB產業自去年開始迎來一波東南亞投資的熱潮，這次的生產轉移與之前的成本導向不同，主要是受到客戶對於生產地安全的考量。

過往台商PCB產業也經過幾次轉移，從桃園到昆山再到湖北，由於泰國為東南亞PCB產值最大的國家，具備一定PCB產業鏈發展基礎，加上民情友善、開放的經貿環境、國際化程度高，成為這波台商海外佈局的首選，這兩年陸續宣布投資泰國的PCB板廠如欣興電子、華通電腦、滬士電子、定穎電子、圓裕企業，原物料商如台虹科技、台燿科技、聯茂電子，工廠大都集中於曼谷周邊；此波除了台資企業積極前往泰國之外，不少陸企同業也在客戶壓力下朝向東南亞移動，如富士康、中京電子、中富電路、四會富仕也已宣布投資泰國。，這次的全球製造轉移以供應鏈安全為訴求，兩岸PCB產業鏈尤其偏好泰國，曼谷周邊有望成為繼桃園、昆山、湖北之後的新聚落，產業群聚固然可以降低交易成本、增加生產效率，但同業間可能也會面臨資源排擠，如水電供給穩定度、排放法規、土地、廢棄物處理能量、技術人才短缺的隱憂，另一方面隨著產能的開出，原本大致平衡的供需狀況也將面對價格戰的競爭，這些都是PCB產業全球布局不得不面對的課題。

為協助產業面對這次的供應轉移，台灣電路板協會自去年起籌組了兩次泰國、一次越南、一次馬來西亞的投資考察團，同時規劃今年7月21日於曼谷舉辦泰國PCB產業鏈結高峰會，將邀請泰國官方、台泰PCB企業、工業園區等單位與會，藉由溝通平台的搭建以協助有計畫投資泰國的廠商，透過與泰國電路板協會合辦促進交流，共同探討PCB產業鏈前進泰國相關重要議題。