亞洲甘蔗榨季近幾周進入尾聲，包括印度、泰國、中國大陸與巴基斯坦在內的主要生產國紛紛大幅下調收成預估。

今年4月初，全印度糖業協會（AISTA）以主要產區馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）「非季節性降雨」為由，將2022年10月至2023年9月年度糖產量下調近3％。印度是全球糖第二大生產國。

信評機構標普（S&P）糖業分析師欽瓦爾（Girish Chhimwal）警告，極端氣候效應恐將糖價推升至更高。這意味著：糖價波動程度將變得「非常劇烈」，且中期難以擺脫氣候因素影響。