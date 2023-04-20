亞洲甘蔗榨季近幾周進入尾聲，包括印度、泰國、中國大陸與巴基斯坦在內的主要生產國紛紛大幅下調收成預估。
今年4月初，全印度糖業協會（AISTA）以主要產區馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）「非季節性降雨」為由，將2022年10月至2023年9月年度糖產量下調近3％。印度是全球糖第二大生產國。
信評機構標普（S&P）糖業分析師欽瓦爾（Girish Chhimwal）警告，極端氣候效應恐將糖價推升至更高。這意味著：糖價波動程度將變得「非常劇烈」，且中期難以擺脫氣候因素影響。
受市場需求攀升與惡劣氣候攪局影響，粗糖（raw sugar）期貨價格近日攀抵每磅24美分，創下11年新高。分析師預期，在極端氣候持續困擾主要生產國的情況下，糖價短期內仍有上漲空間。
亞洲甘蔗榨季近幾周進入尾聲，包括印度、泰國、中國大陸與巴基斯坦在內的主要生產國紛紛大幅下調收成預估。
今年4月初，全印度糖業協會（AISTA）以主要產區馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）「非季節性降雨」為由，將2022年10月至2023年9月年度糖產量下調近3％。印度是全球糖第二大生產國。
信評機構標普（S&P）糖業分析師欽瓦爾（Girish Chhimwal）警告，極端氣候效應恐將糖價推升至更高。這意味著：糖價波動程度將變得「非常劇烈」，且中期難以擺脫氣候因素影響。
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