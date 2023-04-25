其股價盤中上漲近1％報105.94美元。

3M在1月已宣布裁員2,500人，現在要額外裁員6,000人。其去年底全球員工總數約9.2萬人。

公司估計其今年來的整體裁員行動，每年能節省7億到9億美元之間成本和改善現金流。第二季可望省下1.75億到2.5億美元之間費用，年底前再省下費用在3.5億到4.5億美元之間。

3M裁員與重整業務，反應持續升息和通膨壓力居高不下，導致經濟前景不明朗，逼迫美國企業不斷瘦身來因應。