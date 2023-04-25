其股價盤中上漲近1％報105.94美元。
3M在1月已宣布裁員2,500人，現在要額外裁員6,000人。其去年底全球員工總數約9.2萬人。
公司估計其今年來的整體裁員行動，每年能節省7億到9億美元之間成本和改善現金流。第二季可望省下1.75億到2.5億美元之間費用，年底前再省下費用在3.5億到4.5億美元之間。
3M裁員與重整業務，反應持續升息和通膨壓力居高不下，導致經濟前景不明朗，逼迫美國企業不斷瘦身來因應。
美國工業巨擘3M在25日宣布將全球裁員6,000人，主要是為了精簡營運規模、簡化供應鏈和增加管理架構效率，以及聚焦在包括車輛電動化等高增長業務。因此各個業務部門都會受這次裁員行動影響。
其股價盤中上漲近1％報105.94美元。
3M在1月已宣布裁員2,500人，現在要額外裁員6,000人。其去年底全球員工總數約9.2萬人。
公司估計其今年來的整體裁員行動，每年能節省7億到9億美元之間成本和改善現金流。第二季可望省下1.75億到2.5億美元之間費用，年底前再省下費用在3.5億到4.5億美元之間。
3M裁員與重整業務，反應持續升息和通膨壓力居高不下，導致經濟前景不明朗，逼迫美國企業不斷瘦身來因應。
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