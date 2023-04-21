拉加德在巴黎Polytechnique學院的一場會議上表示：「我們的貨幣政策顯然必須動用到所有工具，將中期通膨率降到2%的目標」。「我們已經使用了大部分的工具，但還有一段路要走」。

行長補充說，路途的距離顯然地將取決於一些因素，特別是在金融業問題之後，對於信貸的影響。拉加德補充說，金融問題是指上個月的歐美銀行業問題。

據消息人士透露，預計歐洲央行在5月4日的下次會議上，將連續第七次升息，以壓抑歐元區居高不下的通膨，ECB政策官員們已經聚合意見，傾向將利率調高25基點(1碼)。