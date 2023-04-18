美元作為全球的儲備貨幣的主導地位，已經有80年歷史，但是由於中國的崛起、美國國內債務激增、烏克蘭和台灣的地緣政治問題，導致西方影響力受到挑戰，致使美元的主導地位開始受到部分評論人士的質疑。

拉加德說，「新的全球版圖」正在繪製之中，一些國家正在尋找替代的計價貨幣，例如人民幣或印度盧比、並積累黃金或建立自己的支付系統。

拉加德在演講中說，「這些進展並不代表著美元或歐元的主導地位即將喪失」。「至今為止，數據並未顯示，國際貨幣的使用方式出現重大變化」。

行長在紐約的一場會議上說，但是這些確實顯示，國際貨幣的地位不應該被視為理所當然。

根據歐洲央行的數據，全球有6成的外匯儲備和國際債務是以美元計價，而第二名的歐元則占有20%比例。

在同場會議中，拉加德同時警告，世界經濟分裂為中美兩大陣營，可能會破壞全球商業穩定，增加高通膨和疲弱成長的風險。

自1900年以來的資料顯示，地緣政治往往引來高通膨。當國家減少與競爭對手的貿易，尋求本國或其它的替代供應鏈，往往會導致成本的增加。

拉加德警告，如果全球供應鏈沿著地緣政治版圖產生分裂，消費者物價在近期可能上升5%，長期則會上揚1%。一個更加分裂、效率較低的世界經濟，將加大各國央行抑制通膨的難度。政府決策者必須找到辦法，透過改善供應鏈效率和儲存能源，才能控制住成本。