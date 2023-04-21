立法院今三讀通過《證券交易法部分條文修正案》，將大量持股申報及公告門檻，由現行10％修正為5％，並給予緩衝期，自公布後1年實施；另將證券商、證券服務事業及相關機構的違規罰鍰上限提高為600萬元。

為強化證券商等機構的法令遵循，健全資本市場發展及保障投資人權益，行政院會於2022年12月22日通過金管會擬具《證券交易法》第43條之1、第178條之1、第183條條文修正草案，函請立法院審議；立法院財政委員會4月6日審查完竣，今三讀通過。

修法通過將大量持股申報及公告門檻由現行10％調降為5％，並給予1年緩衝期，以利實務運作調整因應；此外，三讀通過條文也將違規罰鍰下限由24萬元提升至30萬元、上限由480萬元調高為600萬元。

民進黨立委林楚茵表示，主要國家包含美國日本新加坡申報門檻都是5％，台灣過去參加亞洲公司治理評鑑就因為門檻問題列入建議，這次從10％降為5％在未來公司評鑑能有更好成績。

林楚茵指出，讓公司股權結構透明，投資人和主管機關能吸脂公司股權大量變動由來和趨勢，也能防止藏鏡人，也避免經營權之爭隱形禿鷹的形成，造成市場動盪，損害投資人利益。

另外，立法院今三讀通過《證券交易稅條例修正草案》，權證避險交易稅率從原本千分之3降至千分之1，實施5年，設有日出條款，在總統公布生效後6個月上路。

對此，國民黨立委曾銘宗表示，權證是台灣衍伸性商品，有利於散戶和法人避險，包含新加坡、日本、美國等國家，對於權證是不課稅，才會提出修正草案；他表示，修法通過後可以強化證券商權證的功能活化，協助投資人包含散戶和法人，可以做好避險，讓整個期貨市場穩定，保護投資人。