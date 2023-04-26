立法院教育文化委員會今審查《公共電視法》條文修正草案，公視董監事選任門檻從現行4分之3，調整為私3分之2以上同意。國民黨團今在教育委員會杯葛《公共電視法》修法，認為調整董監事選任門檻是執政黨整碗捧去。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，只要少數就可以杯葛，所以不是「不是執政黨整碗捧去」，而是「少數黨整碗捧去」。

鄭運鵬指出，公視董事會的產生是個奇妙的存在，在政府提名董事前，還有一個「審查委員會」，這個審查委員由各黨照比例推派，然後這個委員會要3／4投票通過才能產生董監事。

他表示，3／4的超高門檻，是立法院提出修憲案的超級剛性條件，大家從上一次的修憲結果可以知道，各種合理的修憲方向，包含「廢考試院、監察院」「整合總統和國會改選的空窗期」，通通都被少數否決，到最後只通過18歲公民權。

鄭運鵬指出，可見得，這種超過1／2的超高門檻，只要少數就可以杯葛，所以不是「不是執政黨整碗捧去」，而是「少數黨整碗捧去」，從國民黨到民進黨執政時期，公視董事會都難產，第5屆延宕968天、第6屆延宕966天，加起來共延宕了5年。

鄭運鵬表示，3／4的超高審查門檻，等於強迫原任董監事繼續看守、永無寧日，反而造成公共電視變成萬年董監、殭屍治理，歷史上，3／4門檻是古早以前民進黨團提出來的，當時解嚴不久、設立公共電視是一個新的政策概念。

他解釋，當時，國會裡在野黨和中國國民黨的比例非常懸殊，和現在的政治生態大不相同，現在還維持3／4的超級門檻，反而是擴大政黨惡鬥與不信任，已經成為公共電視管理的寶可惡夢。

鄭運鵬強調，這次修法的2／3門檻，是公共電視現在的董事會的共同意見，國民黨推薦的董事也同意這樣的現代門檻，他可以理解國民黨有表達的壓力，但要在這裡再強調一次，超過1／2的超高門檻，是尊重「在野黨可以要求整碗不吃，而不是執政黨整碗捧去」。