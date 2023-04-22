日本首相岸田文雄下鄉輔選遇襲至今滿一週，當場遭逮捕的24歲犯嫌木村隆二始終保持緘默。日媒報導，檢方在討論對犯嫌實施精神鑑定。

岸田4月15日到和歌山市雜賀崎漁港輔選，準備進行演說前遭人丟擲爆裂物，隨後在維安人員保護下平安撤離。警方除扣押疑為爆裂物的2件管狀物體，也依涉犯「武力妨害業務」罪當場逮捕犯嫌。

岸田當時並未受傷，事後清查發現一名男性警員及一名男性民眾共兩人受傷。

犯嫌2022年曾因年齡及選舉保證金等因素想選參議員受阻，他向神戶地方法院提請國家損害賠償訴訟後遭駁回，後又上訴大阪高等法院，研判可能對選制抱持強烈不滿。

日本每日新聞今天報導，參與調查的相關人士透露，和歌山地方檢察廳為調查犯嫌是否具備刑事責任能力，正檢討是否對犯嫌精神鑑定。

犯嫌被捕後面對警詢始終保持緘默，雖然從犯嫌事先準備爆裂物等情況來看，襲擊行動應屬計畫犯案，但為何鎖定岸田的動機尚不清楚。

檢方著眼未來進入法院審理時，犯嫌是否具刑事責任能力可能成為檢辯攻防爭點，認為實施「鑑定留置」有其必要。

鑑定留置指的是審判長、受命法官或檢察官因鑑定被告心神或身體之必要，依法將被告送入醫院或其他適當之處所予以留置實施鑑定的強制處分。

時事通信社報導，由於犯嫌丟擲的爆裂物威力強大，警方考量可能涉犯殺人未遂罪，正慎重調查。

犯嫌丟擲的爆裂物外觀為金屬圓筒狀，內部疑似裝填黑色火藥。爆裂物爆炸後，警方在距爆炸地點外約40公尺處發現圓筒本體，更在約60公尺外的貨櫃上發現疑為爆裂物外蓋飛散撞擊造成的破洞。

熟悉槍械的評論家高倉總一郎說，從飛行距離等情況來看，爆炸後飛散碎片的殺傷力等同小口徑手槍擊發的子彈威力，確有造成人員死傷之虞。

至於爆裂物從犯嫌丟擲後經過一小段時間才爆炸，高倉總一郎推測，有可能是火藥受潮造成燃燒延遲。

高倉總一郎認為，從火藥點火後零件看似飛散來看應算成功引爆；但另有相關人士關注金屬圓筒並未破裂這點認為可能火藥量不足或密閉不完全，認為犯嫌可能沒有進行事前實驗。