墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天表示自己COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性，這是目前所知第3次染疫，儘管症狀並不嚴重，但將休息幾天。

路透社報導，現年69歲的羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2013年曾有過嚴重心臟病發作的病史，之前於COVID-19大流行高峰兩度染疫均通報輕微症狀。

他今天在推特（Twitter）官方帳號發文：「這並不嚴重。我的心臟100%。」

羅培茲歐布拉多表示，內政部長羅培茲（Adan Augusto Lopez）將暫代主持例行晨間記者會。

羅培茲歐布拉多於2022年1月接受了心導管檢查，顯示身體狀況良好。

當時，墨西哥政府表示總統會定期健檢，包括實驗室生化指標檢驗、心電圖、心臟壓力測試、電腦斷層掃描等項目。（實習編譯：簡穎雅/核稿：蔡佳敏）1120424