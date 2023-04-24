中國大陸經濟數據優於市場預期，顯示復甦力道強勁，為被美國經濟衰退陰霾壟罩的全球經濟提供助力。
法人指出，消費復甦、出口強勁與房地產的觸底反彈，是大陸經濟此波復甦的主要動力。
但鑒於金融環境的持續緊縮，美國經濟硬著陸風險漸增，美銀美林4月份經理人報告中顯示，投資人態度仍偏向保守，產業上偏向防禦性產業，區域上也偏向新興市場與歐洲等。
數十年未見的激進升息政策後，勢必會造成一些負面影響，企業獲利下修或經濟硬著陸風險等都將使市場波動度有所增加，投資策略仍以防禦至上，擇優加碼為宜。
金融市場本周呈現震盪整理，等待美國聯準會的下一步動作，股市、債市皆震盪，美元匯價則走升。
中國大陸經濟數據優於市場預期，顯示復甦力道強勁，為被美國經濟衰退陰霾壟罩的全球經濟提供助力。
法人指出，消費復甦、出口強勁與房地產的觸底反彈，是大陸經濟此波復甦的主要動力。
但鑒於金融環境的持續緊縮，美國經濟硬著陸風險漸增，美銀美林4月份經理人報告中顯示，投資人態度仍偏向保守，產業上偏向防禦性產業，區域上也偏向新興市場與歐洲等。
數十年未見的激進升息政策後，勢必會造成一些負面影響，企業獲利下修或經濟硬著陸風險等都將使市場波動度有所增加，投資策略仍以防禦至上，擇優加碼為宜。
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