目前在台可供銷售的境外債券型基金數量高達260檔，然而，投資前應多關注投資團隊是否有能力做到確實的多元分散，透過投資區域及債券標的之分散，掌握具投資價值之債券，才能夠創造超額報酬。

施羅德(環)環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，債券存續期間即為債券對於利率波動的敏感程度，聯準會點陣圖顯示今年內並無降息空間，而目前市場價格已反映今年底將有1-2碼的降息可能性，顯示短期內將在聯準會與市場看法中來回震盪，未來利率環境仍具不確定的狀況下，靈活保持存續期間的彈性才是上策，透過專業多元債券團隊來操作，從多個面向來找出具有貢獻度的產品，藉由靈活多元的產品存續期間特質找出商機。

相較於一般無到期日的債券基金，國泰投信指出，目標到期債券基金以「買進持有至到期」為主要投資策略，具較明確的投資期間，及相對可預期的目標收益(到期殖利率)，加上較低的周轉率，在此策略下，目標到期債券基金的存續期間(duration)將隨債券存續年限縮短而逐年降低，利率風險有望隨之下降。

國泰三年到期全球投資等級債券基金經理人吳艷琴指出，全球投資等級債目前收益率仍維持在高檔水位，以「彭博全球投資等級債券指數」為例，該指數收益率現仍維持在4.85%，高於2010年以來均值3.7%，且目前指數交易價格91.7(4/25)，同樣遠低於2010年以來的均值104，「現階段不論是收益率、折價水準都是難得的投資契機。」