對於日前市場沸沸揚揚指稱，鴻海(2317)質疑美國電動車新創公司Lordstown Motors (RIDE.US)違反投資協議，可能終止對該公司的投資；鴻海是於去(2022年)年11月斥資1.7億美元買進Lordstown的近20%股份，雙方原擬共同開發全新純電動車款。

針對鴻海在Lordstown的投資情況，美系外資分析，目前鴻海出貨Lordstown模組包括，Endurance和其他項目，在2023~2025年的出貨分別約310台，5700台及25800台等，每年都是數倍的成長。該等產品項目在2023~2025年間鴻海Ohio州的產能占比約0.1%/1%/5%；而若以鴻海電動車項目來看，其出貨占整體電動車出貨占比為31%/4%/5%；若再以整體鴻海的營收來看，其在2023-25年的營收占比約為0.01%/0.1%/0.5%。

美系外資強調：我們看到鴻海在電動汽車領域的雄心壯志是跨地區和跨客戶群的：

1.地區：鴻海的產能包括美國、東南亞、中東、大中華區，以及未來可能在歐洲、印度尼西亞和印度。公司的目標是服務全球汽車主機廠，而不是集中在一家或一個地區。

2.客戶群：我們注意到公司現有的客戶包括初創公司（例如 Indi EV）、老牌汽車原始設備製造商（例如 Luxgen）和與地方政府合作以支持其綠色政策。鴻海繼續開拓客戶群，成立汽車原始設備製造商。