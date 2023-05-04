融程電今年第一季雙率雙升，獲利1.10億元，年增27.7%，稅後EPS達1.51元。首季營收、獲利改寫同期新高紀錄，持續維持穩健成長的目標。

軍工、新能源應用、工業自動化、汽車檢測維修、船舶航太產業等剛性需求強勁，耕耘已久的強固筆電也將發酵，融程電相關多元應用解決方案瞄準熱門題材，同時持續優化產品結構及成本，預期全年毛利率維持高檔水準。

另外融程電也積極投入充電站、電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務、AIoT、類比轉數位通訊、5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。

在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。

營運看好狀態下，外資連三日敲進，融程電周四挾量高漲，盤中衝上120.5元之2008年6月11日以來的近15年新高價，漲幅維持6.5%以上強勁水準。融程電2023年以來漲幅更強達45.18%。