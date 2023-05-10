台積電先前法說時預期，2023年第二季合併營收將介於152～160億美元，以中位數4742.4億元估算為季減6.76％、年減11.21％，為近1年半低點。毛利率預期介於52～54％、營益率介於39.5～41.5％，以中位數53％、40.5％估算，將續降至近1年半、近2年低點。

台積電總裁魏哲家表示，受經濟因素與市場需求續疲，庫存去化時間將較先前預期長，目前手機、PC需求續疲，但車用需求穩定、AI應用也拉升，並認為高速運算（HPC）、網通持續建立庫存等，將帶動7奈米緩步回溫。

魏哲家最新預期，今年不含記憶體的全球半導體產值將衰退4～6％，其中晶圓代工產業產值將衰退約7～9％。台積電據此下修全年美元營收展望，預期將衰退低至中個位數（1～6％），但仍優於晶圓代工產業平均水準。

台積電財務長黃仁昭表示，每年資本支出規畫均以客戶未來數年需求及成長為考量，因應短期不確定因素，將適度緊縮資本支出規畫，但今年資本支出規模預期維持320～360億美元預期不變，並認為長期毛利率53％目標仍可望達成。

多家外資在法說後出具報告認為，台積電因短期疲弱調降展望早有預期，雖據此調降獲利預期，並將目標價區間自620～700元微幅下修至620～680元，但均維持「買進」、「優於大盤」、「加碼」評等不變。