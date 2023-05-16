股神巴菲特今年第1季已全數出清台積電ADR持股，他先前透露不喜歡台積電的「地點」，凸顯了地緣政治考量。資深媒體人陳文茜分析指出，美國不斷塑造出台海緊張氛圍，其實是為了要逼迫台積電去美國設廠，鋪陳《晶片與科學法案》。

陳文茜在Yahoo TV《茜問》節目中表示，《晶片與科學法案》首輪補貼390億美元用於擴建和新建半導體工廠，而這補貼方案根本是個笑話，因為台積電光是蓋一個廠就要花220億、另外兩個廠240億，合起來要460億；此外，美國還要接受過補貼的業者不能去中國投資，如果有海外利潤也要分給美國，並且隨時讓它監管，她直言台積電赴美除了成本大幅增加，也喪失其本來的優勢。

陳文茜認為，美國去年不斷提到台海戰爭，塑造台海緊張氛圍，是為了要鋪陳晶片與科學法案，逼迫台積電去恢復美國的半導體產業。但最近美國的情報總監、很多重要的政府部門的人態度轉向，開始講與去年不同的話，紛紛傳達「看不到任何中國要攻打台灣的計畫」，原因就是台積電已經去美國了。

去年英國《經濟學人》（The Economist）報導更稱「台灣是世界上最危險的地方」，陳文茜表示，他認為美國媒體觀點一致，原因是出在「公關公司」，因為都是有人出錢給公關公司，所以各家媒體寫的東西都一樣。

前經濟部長尹啟銘則表示，美國對付台灣跟對付日本的手法如出一轍，當初在美日半導體貿易協議之前，美國各大也是塑造一種氛圍，直指日本半導體發展起來對美國來講是國安問題，後來美日雙方簽署對日本不利條件的《日美半導體協定》，日本企業因此逐漸喪失競爭力。