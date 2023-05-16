台積電在晶圓代工領域居主導地位，一名外籍產業分析師Dylan Patel在推特分享騎車繞行台積電竹科Fab 12拍下的照片，規模之大給他帶來相當大的震撼，並透露自己也曾這樣拍英特爾D1製造工廠的照片，但「Fab 12讓D1相形見絀」。

This morning, I biked around TSMC headquarters and Fab 12, the most important site in the world.

This is where 7nm, 5nm, and 3nm from TSMC were all developed.

The scale is immense, and pictures don't do it justice.

I have done the same with Intel D1, and Fab 12 puts it to shame. pic.twitter.com/gcD9wMdy5v — Dylan Patel (@dylan522p) May 14, 2023

Dylan Patel在推特PO文指出，他騎車逛了台積電總部和世界上最重要的工廠Fab 12晶圓廠，台積電的7奈米、5奈米、3奈米都是在這裡研發的，光看圖片很難看出規模有多龐大。

Dylan Patel表示，自己在台積電廠區附近看到多輛卡車，上面印有自己現在需要研究的各種化學品和天然氣供應商的品牌。他還拍了「張忠謀大樓」（Morris Chang Building），並說想去參觀台積電創新館，但一個月的預約都滿了，只能下次再來。

Dylan Patel並試圖跟在附近工作的工人聊天，但因為語言隔閡，只能以翻譯軟體向工人們傳遞以下一段話，告訴他們：「這是地球上最重要的地方，你做得很棒」。