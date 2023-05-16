台積電在晶圓代工領域居主導地位，一名外籍產業分析師Dylan Patel在推特分享騎車繞行台積電竹科Fab 12拍下的照片，規模之大給他帶來相當大的震撼，並透露自己也曾這樣拍英特爾D1製造工廠的照片，但「Fab 12讓D1相形見絀」。
Dylan Patel在推特PO文指出，他騎車逛了台積電總部和世界上最重要的工廠Fab 12晶圓廠，台積電的7奈米、5奈米、3奈米都是在這裡研發的，光看圖片很難看出規模有多龐大。
Dylan Patel表示，自己在台積電廠區附近看到多輛卡車，上面印有自己現在需要研究的各種化學品和天然氣供應商的品牌。他還拍了「張忠謀大樓」（Morris Chang Building），並說想去參觀台積電創新館，但一個月的預約都滿了，只能下次再來。
Dylan Patel並試圖跟在附近工作的工人聊天，但因為語言隔閡，只能以翻譯軟體向工人們傳遞以下一段話，告訴他們：「這是地球上最重要的地方，你做得很棒」。
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