●美國聯邦第九巡迴上訴法院（US Ninth Circuit Court）周一宣告維持下級法院所做的裁定，要求蘋果改變App Store的收費模式，應允許app開發商向消費者提供外部連結以使用第三方支費系統，而不必向蘋果支付佣金。本案起源於《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Games控訴蘋果壟斷市場，美國地方法院在2021年作出裁決，裁定蘋果並未違反反托拉斯法，但確實有違加州的公平競爭法，因此蘋果必須容許app開發商提供第三方支付管道。

●德州聯邦法院陪審團裁定中國無人機巨頭大疆創新（DJI Technology）侵害美國科技公司Textron兩項專利權罪名成立，並判賠2.79億美元。

●投資人對逐步逼近的債限危機越來越感不安，美國公債殖利率下跌。10年期指標公債殖利率周一尾盤報3.5034%，較上周五的3.572%下滑。30年期公債殖利率報3.718%，亦低於上周五的3.778%。

●在美國發布關鍵通膨數據前，以及在日本央行和美國聯準會陸續召開貨幣政策會議前，市場陷入觀望，周一美元和日圓走軟。周一美元指數尾盤跌0.45%。歐元漲0.51%，報1.1043美元。日圓微跌0.08%，報134.28兌一美元。英鎊漲0.43%，報1.2483美元。

●受美元下跌提振，周一紐約6月期金收漲9.3美元或0.5%，報每盎司1999.8美元。OANDA分析師Ed Moya表示，聯準會在5月後暫停升息的可能性升高，美元偏軟，有利金價上探2000美元關卡。

●周一國際油價反彈，市場看好中國五一假期的出遊潮將提振該全球最大石油進口國的燃料需求。紐約期油收漲89美分或1.1%，報每桶78.76美元。布蘭特期油收漲1.07美元或1.3%，報每桶82.73美元。上周兩期油合約價均下跌逾5%，為5周以來周線首度收黑。