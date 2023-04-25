麥當勞第一季業績優於預期 23:022023/04/25 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麥當勞調漲售價並未影響消費者光顧意願，根據麥當勞公布，第一季營收年增4％至59億美元。淨利較去年同期激增63％，至18億美元，調整後每股盈餘達2.45美元，優於市場預估的2.33美元。全球首季同店銷售年增12.6％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣人超愛買RIMOWA業績全球前三 德國總部也驚嘆 中菲行靠「空」優 登全球海空運貨代50強 通用汽車第一季估獲利萎縮 但電動車銷售成長 #全球 #麥當勞 #億美 #業績 #優於預期 也許您會感興趣 推薦閱讀 精選228檔全球資優股 標普500成長ETF明掛牌 14:252023/04/25 財經 北市仲介公會表揚傑出不動產經紀人員 信義企業集團8人獲獎 17:292023/04/25 財經 南山產物電子保單使用率再攀高 碳足跡盤查獲環保署雙碳標籤 08:512023/04/25 財經 失聯澎湖志願役士兵躲麥當勞 衝頂樓對峙「綁在擔架」抬下樓 11:072023/04/25 社會 《美股掃瞄》觀望重量級財報 那指收黑 08:382023/04/25 財經 研華致股東報告書 今年營收、獲利續攀高 11:132023/04/25 財經 捷報！我生鮮豬肉獲菲律賓同意輸菲 21:062023/04/25 生活 現代汽車第一季業績報喜 22:522023/04/25 財經 小鵬副董：僅10車企在全球電動車大戰中倖存 13:182023/04/25 財經 永光特化、色料持穩增溫 強化減碳、醫用利基應用 16:142023/04/25 財經 58廠商釋逾2,200職缺 今年首場大型就博會29日基隆見 12:172023/04/25 財經 聯華食品大火 全球人壽估傷亡理賠1100萬元 19:392023/04/25 財經 俄國人正式Bye了「肯德基」！接班品牌開張 強調原汁原味 20:332023/04/25 國際 線上經濟方興未艾 法人看好相關成長股反彈走勢 12:262023/04/25 財經 失聯澎防部士兵找到了！馬公麥當勞內平安尋獲軍方帶回偵辦 10:122023/04/25 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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