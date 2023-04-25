麥當勞調漲售價並未影響消費者光顧意願，根據麥當勞公布，第一季營收年增4％至59億美元。淨利較去年同期激增63％，至18億美元，調整後每股盈餘達2.45美元，優於市場預估的2.33美元。全球首季同店銷售年增12.6％。