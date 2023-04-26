美國一名女子週日（23日）自美國洛杉磯搭機抵達澳洲雪梨後遭到逮捕，原因是行李箱裡夾帶了一把手槍，還是24K鍍金的。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澳洲邊防署（Australian Border Force，ABF）聲明，這名攜槍入境的28歲女子並未出具輸入或持有槍枝的許可。ABF並未公布這名女子的身分。女子週一（24日）在地方法院出庭，已獲保釋。ABF說，她的澳洲簽證狀態、能否繼續留在澳洲，將由法院定奪。

澳洲當局日前在雪梨機場一名入境的美國女子行李之中查獲一把24K鍍金手槍。

澳洲的擁槍相關規定嚴格，在全世界數一數二。在未獲事先許可的情況下「刻意」從境外輸入槍枝，屬於違法行為，最高刑期為10年。ABF指揮官貝赫斯特（Justin Bathurst）表示，這是邊防署認真執勤的成果，隊員與執法人員合作保護澳洲社會，防止未經登記的槍枝流入邊境。

澳洲嚴管槍枝的作法，經常成為降低槍枝致死人數的成功案例。

澳洲整頓槍枝問題始於1996年，當時在塔斯馬尼亞島的亞瑟港（Port Arthur）有一名單獨作案的槍擊犯射殺35人，自此澳洲政府展開全面掃蕩槍枝的執法行動。在澳洲，快速擊發的步槍與霰彈槍是違禁品，槍枝擁有人的執照受到嚴管；其餘槍枝一律按照全國標準登記；政府也全面收購槍枝。

槍枝暴力在美國已達到前所未見的高發生率，美國也是全球唯一一個人口數少於全國槍枝總數的國家。根據總部設於瑞士的研究機構「小型武器調查」（Small Arms Survey，SAS）數據，澳洲平均每一百人有14支槍，美國則是每百人120支。

全球已開發國家之中，美國的槍枝暴力死亡人數最多。據「健康指標與評估研究所」（Institute of Health Metrics and Evaluation，IHME）2019年的數據，美國人死於槍擊的比例是加拿大的8倍、歐盟的22倍、澳洲的23倍。