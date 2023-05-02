澳洲央行2日意外升息，現金利率上調至3.85％，最大受益是澳幣立馬轉強，美元兌澳幣從0.663強力上漲至0.674，單日突破50天移動平均線，是當天亞洲匯市中表現最強的主流貨幣，外匯商OANDA亞太地區高階市場分析師Kelvin Wong指出，將引發澳幣進一步的短期走升趨勢。

澳央行的升息，同時帶來2年澳洲政府債券收益率上漲超過26個百分點，10年政府債券小幅上漲13.7個百分點。牛津經濟研究指出，這種突發性作法讓市場看法改變，預計未來幾個月澳央行會再次升息25個基點。

ING荷蘭銀行經濟研究團隊指出，2日的升息不僅讓市場感到驚訝，且澳洲央行可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通貨膨脹在合理的時間範圍內，恢復到目標值。為此，市場必須做很多調整，才能接受澳央行令人震驚的決定。對ING銀行來說，也不再把澳洲現金利率預測峰值利率降至3.6％邊緣預測，而且要預防澳央行下個月仍會繼續升息。