周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.43點或0.31%，為462.51點。該指數在周二大跌，下滑至近1個月新低。

在油價持續滑落之下，油氣股跌0.8%，為連2跌；目前市場擔心美國經濟狀況，以及對需求的影響。

Stoxx 600指數在4月走勢強勁，甚至跑贏華爾街標普500指數；目前市場關注企業獲利情形，以及歐洲央行(ECB)周四的利率決議。

據觀察，歐洲央行預計升息25基點。最近公布的資料顯示，銀行們正在大幅收緊信貸的水龍頭，因此有理由相信會出現小幅升息。

另一數據顯示，歐元區3月的失業率降至6.5%，指出勞動力市場正在進一步吃緊。

全球第三大汽車製造商Stellantis下跌1.9%，報14.5歐元；由於汽車庫存不斷增加，該集團對今年剩餘時間表達謹慎看法。

義大利裕信銀行(UniCredit)公布第一季業績超出預期，並上調全年財測目標之後，股價升3.8%，報18.3歐元。

德國郵政公布第一季營業利益優於預期之後，上漲1.1%，報43.8歐元。

全球最大照明公司Signify公布上季核心獲利錯失預期後，大跌9.1%，報26.8歐元。

漢莎航空則因營收低於市場預期，下跌1.3%，報9.5歐元。

英國教育集團培生(Pearson)周二暴跌近15%之後，股價彈升10.1%；稍早美銀全球研究將其股票評級，從「表現不佳」上調至「買進」。