聯華食品彰化廠大火釀成近年來最大的職業災害案件，造成多人死傷意外，勞動部職安署也針對其基隆廠、桃園廠、中壢廠及嘉義廠等各廠勞動檢查，初步發現違規13項次，開罰71萬，並即刻啟動「食品製造業專案勞檢」，擬針對全台1000家食品製造業、檢查200場次。

為強化監督檢查效能，促使業者積極預防職業災害，職安署去年修正法規要求要求甲類（上市、上櫃公司、營造工程金額超過1億元或勞工人數超過300人其他行業）第1次違反職安法規定罰鍰從6萬元提升至10萬元，並按次累加10萬元。

聯華食品彰化廠大火，造成多人死傷，職安署針對聯華食品各廠勞動檢查外，發現4場違反法規定13項次、初步罰鍰71萬，裁罰項目包括鍋爐房電機設備防爆性能構造不足、馬達傳軸未有護罩、氣體鋼瓶未覆蓋、防滑措施不足等。

勞動部職安署職業安全組組長朱文勇表示，除了針對聯華食品勞動檢查外，職安署也將針對全台約1000家的中大型食品製造業、進行200場次的「食品製造業專案勞檢」勞動檢查，並將即刻啟動。