此結果出乎市場預料之外，經濟學家大多認為這次會議央行會讓利率按兵不動，維持在3.6％。受此影響，澳元聞訊走強0.6％至0.6677兌一美元。澳股則受到金融股拖累走跌0.7％。
澳洲央行聲明指出，「儘管近期數據顯示通膨下滑的好消息，但央行預料通膨可能需要數年時間才能返回目標區間頂端；預期2023年通膨約達4.5％，到2025年中降至3％。」
該央行提到，「通膨回到目標區間」依舊是當前首要任務，為接下來進一步升息預留伏筆。
澳洲央行2日（周二）意外宣布現金利率調升1碼至3.85％，表示該國通膨「仍然太高」，暗示未來可能再升息。
此結果出乎市場預料之外，經濟學家大多認為這次會議央行會讓利率按兵不動，維持在3.6％。受此影響，澳元聞訊走強0.6％至0.6677兌一美元。澳股則受到金融股拖累走跌0.7％。
澳洲央行聲明指出，「儘管近期數據顯示通膨下滑的好消息，但央行預料通膨可能需要數年時間才能返回目標區間頂端；預期2023年通膨約達4.5％，到2025年中降至3％。」
該央行提到，「通膨回到目標區間」依舊是當前首要任務，為接下來進一步升息預留伏筆。
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