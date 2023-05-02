此結果出乎市場預料之外，經濟學家大多認為這次會議央行會讓利率按兵不動，維持在3.6％。受此影響，澳元聞訊走強0.6％至0.6677兌一美元。澳股則受到金融股拖累走跌0.7％。

澳洲央行聲明指出，「儘管近期數據顯示通膨下滑的好消息，但央行預料通膨可能需要數年時間才能返回目標區間頂端；預期2023年通膨約達4.5％，到2025年中降至3％。」

該央行提到，「通膨回到目標區間」依舊是當前首要任務，為接下來進一步升息預留伏筆。