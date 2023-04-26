美國為台、日、韓、中的重要外銷市場，占出口比重約1至2成，由於美中兩強對峙與全球疫情牽動生產鏈布局，近5年台、韓對美出口累計增幅各達1倍、60%，優於中(+34.7%)、日(+2.8%)，占比均增4個百分點。出口貨品結構方面，兩岸相似，皆以資通與視聽產品為主力，我國又因電腦相關產品比重攀升，集中度明顯提高，日、韓則以小客車為大宗。

大陸居美國最大進口國，惟隨關稅加徵措施延續，其在美進口市占率自2017年21.6%下降至2022年16.5%(14年來最低)，多項貨品均呈滑落，其中顯示卡、伺服器、電腦零附件等高附加價值產品，美方頗多轉自我國進口，電機、網通、家具等以東南亞、墨西哥受惠較多，儲存媒體則由南韓奪冠。此外，我國在螺釘螺栓市占領先地位亦續見鞏固。

至於筆電、手機等美對中依賴程度較高的產品，因應美中科技戰、地緣政治風險、供應鏈安全等議題，建置大陸以外的生產基地已蔚為趨勢，我國除了投入研發維繫競爭優勢外，也相應加速調整全球產能布局。近年我在美國進口市占率逐步擴增，升居第8大進口市場，台美持續推動各項經貿對話平台，深化供應鏈戰略夥伴關係，有助於促進雙邊貿易與投資。

以整體景氣分析，不利全球經濟發展之因素持續蔓延，通膨壓力並未因商品漲勢稍緩而全然消解，勞動市場依舊吃緊，加上主要經濟體貨幣緊縮政策外溢效應日趨明顯，金融體系脆弱性浮現，致使總體前景再次偏向下行。國際機構認為短期內全球經濟成長速度恐難恢復疫情前20年的平均水準，並示警地緣政治分裂加劇經濟碎片化之風險，將使全球經濟備受壓力及挑戰。

國際景氣欠佳，抑低我國外貿表現，生產活動同受制約，部分企業投資計畫亦轉趨審慎，今年第1季我國出口及製造業生產連續2季下滑，幸而疫情淡化且就業情勢平穩，民生經濟活動漸回常軌，零售及餐飲營業額益見穩定成長。由於全球經貿動能偏弱，今年上半年出口難見好轉跡象，然而隨內需消費升溫，國內經濟可望展現韌性，維持溫和成長態勢。

稅收方面來論，受惠於疫情淡化，消費回復常態，加以央行升息與企業年終獎金發放增加，帶動營業稅及綜所稅扣繳稅額成長，惟股、房市交易趨緩，正負相抵後，首季全國稅收大致持平。展望未來，111年產業薪資及股利發放成長，有望挹注所得稅，惟上市櫃公司獲利較去年衰減，綜所稅因應物價調高免(扣)除額等因素之影響仍有待觀察，預期隨第2季主要稅目申報後，全年稅收情勢始漸明朗。