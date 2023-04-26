寶塔街有限公司與瓦山塔主基金有限公司特別籲請主管機關金管會、證期局，應該在可成科技2023年股東常會前，對於在可成科技董事會未投票贊成應將外資股東提案列入2023年股東常會議程的董事、獨立董事予以最嚴厲的裁罰，以正視聽，否則，如何能讓外資安心投資台灣？如何能讓外資相信主管機關對於法令秩序維護的堅持與貫徹？更不能讓台灣主管機關強力宣導在推動公司治理的努力，與保護投資人權益上因而功虧一簣。

可成科技在2019年股東常會，以「一項」修改公司章程之議案，通過現金股利政策改由董事會決議，外資股東提案改回由股東會決議就變成為兩項議案，此種前後矛盾、不合邏輯之理由，可成科技董事會實在令人跌碎眼鏡且目無法紀到讓人瞠目結舌。

針對可成科技2023年股東常會提出股東提案的外資股東：寶塔街有限公司與瓦山塔主基金有限公司，對於可成科技此種侵害股東權益的作為，紛紛表示不驚訝。可成科技在台灣公司治理評鑑中，於市值100億以上的電子類，僅列在41%~60%，2022年更遭國際知名機構MSCI ESG評級降評至BB的紀錄，甚至可成科技過往在勞動部和環保局均有遭裁罰之紀錄，顯示可成科技過往並未遵循主管機關要求下，將公司治理列為首要。

王亞倫表示，自2020年開始，台灣前五大的外資機構貝萊德與DFA及國際投票顧問機構ISS開始反對台灣公司修改公司章程將股利政策改由董事會決議，在2022年就有兩家上市公司因為外資反對，修章議案未通過，至今股利政策仍由股東會決議。可成科技外資持股將近45%，是不是擔心外資股東贊成本次的股東提案，所以用此種前後矛盾、不合邏輯之理由技術性阻攔？