職場就像戰場一樣，有些同事相處起來，表面看起來很和睦，不過一旦牽扯到利益關係，就可能秒變成敵人。《搜狐網》分享4個職場上值得深交的星座同事，他們看到不公平的事情時，一定會挺身而出，甚至會主動幫忙弱者。

1、天秤座

天秤座擅長社交，而且富有同理心，總是能設身處地為人著想，也不吝於將溫暖傳遞給有需要的人，職場上他們講求公平，善於策畫與謀略，少有因衝動而壞大局的狀況，處事圓潤會顧及到身邊人的感受，工作時會盡量做到周全，若與天秤座共事，不用擔心被陷害，還可以向他們學習交際能力，有助於事業更上一層樓。

2、水瓶座

水瓶座行事風格較低調，而且非常可靠，他們有著開闊的胸襟，從不在意得失，與他們相處時讓人很放鬆，雖然水瓶座獨立性強，面對問題時有獨到的見解，但從不會強迫別人接受自己的想法，職場上也不會為了討好別人，而打破自己的原則和底線，不屑走別人走過的路，反而會另闢蹊徑，找到屬於自己的方法。

3、摩羯座

摩羯座的思想比較傳統，但抱持嚴以律己的態度，從來都是以高道德標準對身邊的人，雖然他們不擅表達，但看到不公不義的事情時，卻會勇敢的大聲說出來，無論工作還是生活中，遇到突發事件時，總是能理智的去解決，處理問題有條不紊，摩羯座會為自己設下人生目標，堅毅個性有助於成功，和他們相處時也能提高上進心。

4、牡羊座

牡羊座個性大剌剌，給人單純無心機的印象，不過他們腦袋其實很靈活，知道在職場上該如何表現自己，能夠透過別人的言行舉止，推測出對方的想法，他們也就能從這些訊息中投其所好，無論在哪種環境都游刃有餘，牡羊座同時也不畏強權，面對不公平的事情，或發現有弱者被欺負，他們一定會挺身而出並據理力爭。