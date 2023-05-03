有些人總是把身邊人的事物擺第一，卻常常忽略了自己的感受，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、雙魚座、牡羊座對待身邊的人非常好，不管任何事情只要對方提出會想盡辦法解決，但他們始終常常遺忘要好好疼愛自己，總是默默的把悲傷往心裡吞。

▍巨蟹座

巨蟹座的守護神是月亮，代表有著照顧人的特質，不過能受到這樣待遇的人，只有他們認定過得才有，這時會把奉獻變成人生最重要的事物，看不得身邊人痛苦、委屈。當看到身邊如願以償時，就覺得一切都值得了。

▍雙魚座

雙魚座很有包容力，也同樣的有奉獻精神，不過他們包容的範圍更廣闊一些，會盡量向接觸的每個人都釋放善意。所以身邊的人也都願意把問題、煩惱跟雙魚座訴說，也會積極幫忙為對方解決，但他們卻總是把悲傷留給自己。

▍牡羊座

牡羊座對身邊親近且又信任的人毫無防備，不管任何事情都可為身邊人兩肋插刀，甚至犧牲！總是願意付出的他們對自己卻不會想太多，反而是身邊人的事情永遠擺第一位。