SES第1季營收1.6億歐元，年增32％，其中主要成長動能來自歐洲市場，年增42％，大陸市場年增32％，其他市場年增27％，新接訂單2.2億歐元，年增30％，全年營收展望維持年增29.2％。

SES宣布與Walmart合作，預計未來12-18個月內於美國500間店鋪率先鋪設ESL進行試點，預估裝設約6000萬個ESL，營收貢獻約3億歐元。Walmart全美店鋪4,717家，若試點順利可能於未來5～7年內全部導入，SES預估該業務將貢獻30億歐元營收。

Walmart將為大型通路商帶來示範作用，可望加速大型通路商導入ESL，尤其Walmart海外尚有5305家分店，法人指出，身為ESL供應鏈的元太、天鈺、晶宏(3141)都可望受惠。

外資先前也指出，元太新增產能，加上Walmart第4季起加快採用ESL，今年下半年ESL的裝設量將大幅拉升，下半年Walmart對元太貢獻度提升，若後續全球陸續導入，對元太ESL長期帶來穩定出貨。