「Fula付啦」APP為中信金(2891)旗下中信資融所推出的全新支付工具，首推金融分期付款服務，更好地提升消費者的資金運用彈性。中信資融指出，該產品整合中信金控多元數據以及科技風險管理模式，申請流程全自動化，還有「分期小管家」的貼心功能，在享受便利的同時也避免過度消費，打造兼顧風險控管和客戶體驗的全數位化服務，在資安及個資保護也以金控規格提供安全的金融服務，是民眾分期購物的最佳新選擇。5月31日前至燦坤實體通路消費，使用Fula付啦支付消費滿5000元即可現折666元，最高回饋達13%。

燦坤掌握消費新趨勢，透過Fula付啦新興又方便的分期方式，讓消費者安心享受先買後付的分期付款體驗。同時，燦坤也提供悠遊付、LINE Pay及台灣Pay行動支付方式，悠遊付更推出燦坤獨享優惠。燦坤表示，消費者未來會持續或更常選用行動支付結帳，不僅便利好用、回饋利多，新興支付工具與通路的密切合作有望推動更高經濟動能、推升優惠回饋效益。