燦坤「媽咪心花開」活動自5月1日至15日止，全館商品全面8折起，指定商品送最高2000元開心現折券，再享環保綠點周末10倍送，加上節能家電退貨物稅及汰舊換新補助，最高政府補助金額上看7000元。燦坤支援多元付款方式，剛啟動試營運的支付商夥伴Fula付啦更獨家推出燦坤優惠，單筆消費滿5000元最高13%回饋。實體店面外，燦坤線上購物，母親節活動專區亦上線，燦坤線上購物自4月26日起推出母親節專區「媽的多重好康-去想去的地方」。

首度揭露燦坤獨家「母親節3C選禮人氣TOP榜」，TOP 1「健康美容悉心顧」吹風機、按摩椅、空氣清淨機、電動牙刷。

TOP 2「輕鬆家電超助攻」掃地機器人、洗碗機、蒸汽熨斗、微波爐、無線吸塵器。燦坤提到，這些家電才是每天與媽咪相伴最久的靈魂伴侶，媽媽全天候照顧著全家大小事，當然少不了最佳助攻手，輕鬆家電系列最受期待的選禮就是掃地機器人，其次包含洗碗機、無線吸塵器紛紛上榜。新型蒸汽熨斗及多功能微波爐也列選為前五名，從清潔、料理到衣物整理，多款精選家電讓媽咪也有聰明的居家好戰友。

TOP 3「娛樂3C再升級」平板、無線耳機、智慧手錶、電腦螢幕，平凡日常的3C資通訊用品往往是最貼近生活需求的購禮選擇，除了平板是媽咪們愛不釋手的娛樂伴侶，無線藍牙耳機、智慧手錶、電腦螢幕也上榜，強大實用特性十分貼近大眾偏好。

TOP 4「大型家電舊換新」六門電冰箱、金級省水洗衣機、冷暖空調、大尺寸電視，居家生活必備四大家電使用頻率高，是家庭機能運轉的重要幕後推手，老舊機種耗能又費電，趁母親節幫家裡舊換新，搭配政府節能補助計畫還能再省一波，最高補助7000元。