中信金過去16年只有兩年股利掉到1元以下，而最高紀錄是在2015年的1.62元，當時股票與現金各半皆配0.81元，2016年同樣股票與股息各半配發1.61元，不過，近三年疫情期間，今年算是股利最低的一年，去年配發1.25元、前年則有1.05元，2020、2019年則也是都發1元。

仔細來看，受到防疫險拖累，台壽去年度虧損10.8億元，無力上繳盈餘到金控，因此金控去年度主要的盈餘來自子公司中信銀。去年中信銀行合併稅後盈餘高達371.42億元，創歷史新高，也帶動今年上繳的股利寫下史上新高，共有217億元，是去年盈餘的近六成。

中信金2022年稅後盈餘為312.79億元，每股稅後盈餘（EPS）1.55元、年減42.44％。原本股民擔心今年股利配發力，但中信金總經理陳佳文日前已預告，中信金過去股利主要來源來自銀行，中信銀行去年獲利創新高，所以今年股利主要還是來自銀行，初步估算，不用動用資本公積的情況下，今年還是有能力發放1元以上的實力。