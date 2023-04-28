汽機車行經行人穿越道要與行人保持適當距離，保障行人安全。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣警方宣導用路安全。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉縣傳真）

中央修法調高「車不禮讓行人」罰鍰，嘉義縣警方加強取締違規，且本月10日至27日共取締102件「車不讓人」違規，但包括紅燈右轉的闖紅燈違規案有2073件，仍是大宗，嘉縣警局表示，汽機車須距離行人行進方向約3公尺（相當於1個車道寬），保障行人安全。

嘉義縣警察局表示，去年發生71件路口行人交通事故，其中有20件是在行人穿越道上肇事，警方長期觀測發現仍有將近3成5的駕駛人未能確實停讓行人，因而自本月10日至27日由交通隊、各分局會同嘉義區監理所、大眾運輸業者，在BRT客運朴子轉運站等地點加強宣導。

同時在45處易肇事、行人多或學校周邊路口，執行現場蒐證攔查，並用路口科技執法設備智慧鏡頭逕行舉發，全面取締搶快穿越行人穿越道的違規車輛，共有102件「車不讓人」違規，取締闖紅燈（含紅燈右轉）2073件。

嘉縣警局交通隊指出，闖紅燈仍是違規案大宗，2073件違規案件中有1486件是汽車、587件是機車，依《道路交通管理處罰條例》規定機車裁罰1800元、大型汽車裁罰3600元、小型汽車裁罰2700元。

嘉縣警局交通隊指出，中央已修法於3月底調高「未禮讓行人」罰鍰3600元，目前已取締的102件「車不讓人」違規，汽車裁罰3600元，機車裁罰1200元，但4月立法院更進一步修法調高為罰鍰為6000元，保障行人用路安全的力度更加強了。

嘉義縣禮讓行人闖紅燈肇事違規罰鍰