屁孩騎機車耍帥翹孤輪，下一秒衝撞對向BMW轎車。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名22歲江姓男子，3日晚間5點多正值下班時間，在中壢區後興路二段與環中東路口騎乘機車起步，在通過路口時竟耍帥「翹孤輪」，未料失控機車滑行衝撞到對38歲周姓女子所駕駛的BMW白色轎車，過程被民眾拍下影片PO上網，網友紛紛留言「挑貴的挑戰，年輕人很可以」、「這是狠人，挑雙B撞」、「小屁孩想耍帥，下慘就是賠慘了」。

屁孩騎機車耍帥翹孤輪 下一秒衝撞BMW轎車下場慘

警方表示，江姓男子在中壢區後興路二段路邊起步行駛至後興路二段與環中東路口，欲通過路口加速時拉起前輪翹起，機車失控後自摔，機車滑行擦撞對向38歲周姓女子所駕駛之自用小客車車頭，經測試雙方酒測值為0，僅江男受有輕微擦挫傷，雙方現場表示暫互不提告，警方已完成現場圖繪製並調閱周邊監視錄影畫面，將依道路交通管理處罰條例開罰，並以公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

警方也說，依據道路交通管理處罰條例，危險駕駛指在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車者，可處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰。