去年底開始蛋價飆漲，價格創下歷史新高，市面上流竄許多每台斤破百元的黑市價格，但近日終於逐漸回穩。就有早餐店公告表示，含蛋商品全面調降5元，讓不少網友大推，直呼店家太有良心。

新竹一間位在光華國中對面的知名早餐店，25日在臉書貼出公告，表示由於雞蛋價格回穩，店內所有含雞蛋之商品，從26日開始一律調降5元。

新竹知名早餐店宣布含蛋商品全面調降5元，讓許多網友稱讚良心店家。(圖／早餐店臉書)

公告發出後也被轉至當地臉書社團「新竹大小事」，引起討論，不少網友都大讚：「真的很良心的店家」、「用新台幣下架」、「真了不起，一堆店家漲了就不會再降了」、「太神了」、「有良心的店家就是要吃爆」、「該發動鈔能力了」、「太佛了吧」。但也有人逆風表示，店家3年間漲價10元至30元不等，如今降5元不能說很有誠意。

日前台北市蛋商業同業公會理事長林天來表示，近期雞蛋產量日漸趨緩穩定，喊話業者切勿私下加價，以公會報價的每公斤批發價55元，產地價每公斤45.5元為基準。