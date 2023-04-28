西方逐漸增加對俄羅斯能源收入打擊力道，早在去年就有消息傳出，俄羅斯計畫組建「影子艦隊」規避貿易制裁。業界高層擔憂，隨著影子艦隊規模越來越大，與其他船隻相撞的風險大幅上升。

商業內幕報導，對於俄羅斯利用影子艦隊躲避制裁，行業專家認為此舉增加船隻在海上碰撞的風險，航運保險公司高管表示，其他油輪很容易與俄羅斯的影子艦隊發生擦撞，因為這種船隻通常沒有投保，且關閉定位系統違法貿易規範。

北英格蘭P&I Club執行長索特豪斯（Mike Salthouse）說，「這是一個我們試著向政府解釋的問題，載著危險貨物又未投保四處航行，與任何人利益不符。」

業界專家表示，影子艦隊大多匿名，也普遍被視為載有俄羅斯石油，根據挪威SEB數據顯示，截至去年底，影子艦隊規模大概270艘左右。

研究團隊估計，俄羅斯有約一半的石油銷售，是來自影子艦隊運送，而大部分價格都遠高60美元的價格上限。

美國財政部日前發布聲明示警，指一些美國公司可能「不小心」協助俄羅斯進行超出限價的交易。