華爾街見聞報導，該辦法自2023年4月28日起施行，適用「北向互換通」，即香港及其他國家和地區的境外投資者，經由香港與大陸基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與大陸銀行間金融衍生品市場。
此外，清算限額為40億元，即上海清算所與場外結算公司之間淨倉位對應的「互換通」資源池曝險上限為40億元。未來，可根據市場發展情況適時調整額度，並對外公布。
中國人民銀行公布「大陸與香港利率互換市場互聯互通合作管理暫行辦法」指出，為確保市場平穩運行，「北向互換通」充分考慮境外投資者投資銀行間債券市場的情況，初期全市場每日交易淨限額為人民幣（下同）200億元，即全部境外投資者通過「北向互換通」展開利率互換交易在淨額清算後的名義本金淨額，每日不超過200億元。
華爾街見聞報導，該辦法自2023年4月28日起施行，適用「北向互換通」，即香港及其他國家和地區的境外投資者，經由香港與大陸基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與大陸銀行間金融衍生品市場。
此外，清算限額為40億元，即上海清算所與場外結算公司之間淨倉位對應的「互換通」資源池曝險上限為40億元。未來，可根據市場發展情況適時調整額度，並對外公布。
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