華爾街見聞報導，該辦法自2023年4月28日起施行，適用「北向互換通」，即香港及其他國家和地區的境外投資者，經由香港與大陸基礎設施機構之間在交易、清算、結算等方面互聯互通的機制安排，參與大陸銀行間金融衍生品市場。

此外，清算限額為40億元，即上海清算所與場外結算公司之間淨倉位對應的「互換通」資源池曝險上限為40億元。未來，可根據市場發展情況適時調整額度，並對外公布。