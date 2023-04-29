1994年美國無線電公司RCA桃園廠被舉發長期挖井傾倒含有三氯乙烯、四氯乙烯等有毒廢料長達二十年，廠區附近的土壤及地下水遭到嚴重污染，員工及附近居民超過千人罹癌，至少有293人死於癌症。

「這件事情發生，大家都很驚訝，以為外商公司會把環境保護做好，其實並不盡然」，中華環安衛科技協會理事長吳忠信語重心長表示。

*環境保護、職業災害、工安意外 三者息息相關

從1998年自救會成立到2019年，走過二十個年頭，才一審判決結束。台灣高等法院判決RCA、湯姆笙等四家公司須連帶賠償486人，總共台幣7億1840萬元，很多人還在等二審判決，期望有更多的賠償，但說實在的，有些人已經往生，家屬拿再多都無濟於事。

環境保護、職業災害、工安意外等三者息息相關，像是工廠釋放有毒物質、工地鷹架倒塌、機械設備故障，任何一個環節不謹慎，都可能危害生命安全。

2014年高雄氣爆、2015年八仙塵爆、2018年氨氣洩漏事件，以及最近的工程車滑落邊坡、普悠瑪出軌事件，皆釀成多數傷亡，怵目驚心的場景，大家都還記憶猶新。

吳忠信說，若是人為疏失所造成的職業災害，都可以防患於未然，即便是天然災害，還是可以作有限度的預防，不幸的是很多人便宜行事，沒有注重SOP或小細節，意外就在那一剎那發生。

*污染防治、安全防護做到位 確保營運順暢

比方說，老闆都有把防護器具(面罩、防護衣、護目鏡等)給員工，員工可能因為天氣熱，戴著不舒服，或認為進去調整一下就離開，僥倖的心態，沒事當然好，一旦事情發生，往往死傷嚴重。

不管任何工作場域，都有安全規範及標準操作流程(SOP)，以普悠瑪事件來說，工程車停靠邊坡應該要拉上手煞車、輪胎後放置止滑磚、邊坡旁要有防護網等設施，小細節不注意，哪想到工程車滑落，普悠瑪正好駛過，釀成49死、213人輕重傷的慘劇。

吳忠信說，廠商把污染防治、安全防護視為外部成本，省下來獲利會更多，殊不知這是錯誤的想法，隨著時代變遷，企業社會責任(CSR)、環境永續(ESG)等議題深植人心，廠商若沒有作好環境保護，一旦發生污染或工安事故，股價下跌的損失可能比污染防治的成本還高。

其次，現在銀行強調綠色信貸，當你的公司不夠環保、不夠綠色時，銀行會緊縮銀根，大型基金也不願意投資你，籌措資金遇到困難，營運受阻甚至被市場淘汰。

建構一個零污染、零職災的環境，需要雇主、員工、監管單位三方面一起努力，雇主必須提供足夠的安全衛生措施和培訓，傳達安全的重要性；員工必須遵循安全守則及操作SOP，主動發現安全隱患及環境問題；而監管單位必須制定適當的法規標準，識別潛在的危險，並採取糾正措施。

吳忠信說，政府雖然很努力監管，但財政吃緊，人力相對有限，以毒化物管理科來說，一個縣市的環保局只有二、三位監管人員，操作毒化物的廠家上達幾百家，一年都無法走一圈，大多只是看看文件，無法做廠區的深度了解，監管單位鞭長莫及，環境安全衛生得靠勞資雙方齊心努力才能做好。

目前環保法規以輔導、稽查為優先，通常會給予廠商期限改善，心存僥倖被抓到會予以開罰，但是受罰廠商也不見得百分之百會繳罰款，有些私下找民代關說，行政訴訟更是曠日廢時。

「罰單只是最後一道防線」，就如同交通安全用重罰，不見得能遏止違法的人，還是要雇主重視員工的安全，把員工視為生財的夥伴，這樣的企業在台灣才有生存價值。

*ESG、CSR風潮 對環境、地球善盡職責

最好的關係就是把員工視為家人，員工也把工作當作一生的志願跟老闆一起努力，「We are family」，二者相輔相成，國外企業重視員工身心健康，不但工時彈性，在工作場合中更提供健身、餐飲等場所，國內企業雖然力猶未逮，至少公安福利要能落實完善。

如前所述，現在已經在ESG、CSR的風口浪頭上，做生意不可能不外銷、不可能不跟銀行貸款，產品進入他國須檢附生產履歷，用了多少電、多少水、多少化學品都要詳實羅列，形成綠色的貿易障礙，廠商必須做好內部管控，對環境、地球善盡職責，才能行遍天下，賺到應有的獲利。

中華環安衛科技協會成立近三十年，以促進環境、安全、衛生及相關科技為宗旨，結合產官學界各方面的專家、學者、業師，每年定期舉辦論壇及講座，提高民眾對環境、安全、衛生的知識和意識。

吳忠信說明，協會內產官學界三者均衡，補足彼此的需求，產業有困難，學界可以充當智庫，遇到法令的問題，有官方代表協助修法，使其更符合環安的實際需要。

每年舉辦的論壇更是重中之重，透過學術研討和經驗交流，企業和員工可以了解職業災害的成因，並採取有效的預防措施，能大幅降低職業災害和工安意外的發生。

*提供安全、健康的工作環境 企業責無旁貸

法令規定，企業在一定規模以上，若涉及「空、水、廢、毒」的環保或公安領域，要有專職的技術人員任職於該公司，通常公司會派人出來受訓，取得相關證照。協會內部有專業的講師，可以幫助企業取得環保的相關認證，也有退休官員轉任的業師，深入廠區輔導更能解決隱藏的問題。

吳忠信強調，環安衛的輔導和培訓，跟學校上課一樣需要重複被提醒，「我們比較擔心的是，老師傅經驗熟練，知道什麼地方危險，職場的新鮮人涉世未深，如果資深員工沒有受到好的訓練，在帶領新進員工時，會愈來愈脫節」，因此，企業必須要定期舉辦培訓或緊急應變訓練，讓新舊員工都能充分學習，避免災害發生。

另外，自動化及人工智慧也是非常重要的一環，人工智慧可以預防潛在危險的發生，例如，空氣中發現有某種物質濃度偏高，透過AI數據分析，可即時追溯來源，是蓄意排放還是管線洩漏、有沒有危險性，在第一時間處理應變，不至於釀成大災害。

根據台灣的法規，雇主應負起提供安全、健康的工作環境，且防止災害的發生，一旦災害發生，雇主必須提供必要的救援及報告相關單位，並負責相關醫療費用及工作損失等賠償。

勞工保障方面，台灣有勞工保險制度，提供勞工因工傷或職業病所需的醫療、職業復健、津貼、補償等保障，此外，勞動基準法也有許多保障勞工權益的條款，如工時規定、休假、工資等。

*深入校園 加強環安衛意識

萬一遇到威脅或不平等對待，員工可向勞工保險局、勞動部勞工安全衛生署等相關單位申訴，也可以向律師或公會請求協助，或向勞資爭議調解委員會申請調解或向法院提起訴訟。

理事長吳忠信亦為現任高雄科技大學副校長，他表示，中華環安衛科技協會在過去歷任理事長的努力下，奠定良好的根基，接任理事長之後，希望以現有的教育資源，將觸角向下延伸至在校學生及應屆畢業生，引導年輕學子在學期間就了解環保及公安的重要，並在校舉辦論壇、演講、業界參訪等，讓學子提早了解謀職的方向及需要注意的工安問題。

本文作者：蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1183期》)